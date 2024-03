Domeniche bestiali | La surreale scena in Fluminense-Botafogo | Yarlen trascinato dentro e fuori dal campo per perdere tempo

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) A marzo, si sa, leentrano nel vivo, nella loro essenza più pura, sia dal punto di vista fisico che metafisico. E dunque ogni sforzo, ogni goccia di sudore e di altro protesa all’ottenimento del risultato finale, momenti di magia che se non c’è deve essere propiziata in qualsiasi modo. Non è ammesso rifiuto, di qualsiasi tipo, e chi non chiarisce da che parte vuole stare, oltrepassando o meno la linea, passerà brutti momenti. IL RIFIUTO Se al Bernabeu o al Camp Nou il dissenso viene espresso tramite pañolada bisogna comprendere che nelleil modus operandi cambia. Niente pañolada dunque, ma da Casapesenna, Promozione Campania, ecco la “munnezzada”, con la società multata per 200 euro perché “ propri sostenitori facevano esplodere n. 5 petardi di notevole intensità e circa n. 6 ...