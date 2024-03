Dodo | il sorriso che illumina l' attesa del ritorno in campo | ' Pronto a dare il massimo per l' Udinese'

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Quel fantasticonon si è mai spento. E adesso è più bello che mai. Certo, l’per ilinè tanta, ma per il brasilianoadesso va bene anche solo esserci: "Ho molta voglia di rientrare, ne parlo spesso con il mister. Certo, non posso anancora molto forte, ma sono carico e per me è già importante essere qui". Il crack di Udine a fine settembre sembra lontanissimo. Adessoguarda alle prossime settimane con fiducia. Ma prima il Maccabi Haifa. "Li ho già affrontati tre anni fa e so quanto sono validi. Dobbiamo spingere forte per passare il turno. Se saremo attenti, faremo una grande partita". Anche perché l’obiettivo è dichiarato da tempo. "Dobbiamo tornare in finale e dobbiamo vincerla. La ferita di Praga è ancora aperta. Facemmo ...