Doc-Nelle tue mani | la quarta stagione si farà

(Di giovedì 7 marzo 2024) “Per me, assolutamente sì! Si può andare avanti per altri dieci anni, perchè è una storia meravigliosa”. Le recenti dichiarazioni di Luca Argentero in un’intervista a Tv, Sorrisi e Canzoni fanno ben sperare per il futuro di “Doc-tue”, di cui questa sera in prima serata su Raiuno andranno in onda gli ultimi due episodi della terza. Ricevuta la conferma ufficiale dalla Rai che, dati alla mano, appare poco più di una formalità, Argentero dovrebbe tornare a vestire i panni del dottor Andrea Fanti, primario del Policlinico Ambrosiano di Milano, nel corso del prossimo anno, con messa in onda delladi “Doc-tue” ipotizzabile per il 2026. Il finale della terza, che di settimana in settimana ha tenuto ...