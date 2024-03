DOC NELLE TUE MANI | IL MOMENTO DELLA VERITÀ NEL FINALE FANTI TORNA NEL 2026

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 7 marzo 2024) Doc (Ufficio Stampa Rai) Si intitolano “Quello che si deve fare” e “Liberi” gli ultimi episoditerza stagione di “Doc –tue”, la serie campione d’ascolti con Luca Argentero protagonista, in onda giovedì 7 marzo alle 21.30 su Rai1. Luca Argentero ha confermato a Tv Sorrisi e Canzoni che tornerà ad indossare il camice del dottor Andreanella prossima stagione che andrà in onda all’inizio del. Quello che si deve fare – Marzo 2011, Andrea è costretto a fare i conti con la malattia di Agnese, ma un’inaspettata notizia dall’America riaccende le speranze. In ospedale il neo-primario viene messo invece in difficoltà da un caso dalla diagnosi difficile, che costringerà qualcuno a un terribile compromesso. Liberi – In reparto è arrivato il...