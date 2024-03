Doc Nelle Tue Mani finale | Luca Argentero ci sarà nella quarta stagione?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il futuro è uno dei temi più discussi tra gli appassionati della serie di Rai1, in attesa dell'episodioche andrà in onda stasera 7 marzo 2024. La speranza di molti è che continui con una, ma questo appare scontato alla luce degli ottimi ascolti tv registrati. In più nell'ultima puntata il pubblicosorpreso da un crossover tra Doctuee Don Matteo (la quattordicesimainizia giovedì 4 aprile 2024). La domanda che tutti si fanno è:cidi Doc? Ecco cosa ha dichiarato in una intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni: "Per me assolutamente sì. Ma la decisione non spetta a me. Per ...