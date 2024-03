DOC Nelle Tue Mani 4 ci sarà? Luca Argentero rompe il silenzio

Leggi tutta la notizia su optimagazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) DOCTue4 ci? I numeri ci sono – e sono ottimali – quindi perché non annunciarlo? Mentre va in onda il finale della terza stagione, con gli ultimi due episodi su Rai1, cerchiamo di capire com’è la situazione. Gli ascolti si attestano su una media di 5 milioni di spettatori ogni settimana, con uno share all’incirca del 25%. La puntata della scorsa settimana, la settima puntata ha registrato un nuovo picco col secondo episodio: 4.939.000 spettatori e uno share del 28,04%. Ulteriori conferme sembrano arrivare da. Iin un’intervista con TV Sorrisi e Canzoni, il protagonista della fiction ha dichiarato: “La quarta stagione? Per me assolutamente sì. Ma la decisione non spetta al sottoscritto. Per tradizione, la stagione successiva si inizia a scrivere alla messa in onda ...