Doc – Nelle tue mani 3 | trama puntata 7 marzo

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 7 marzo 2024) Questa sera, giovedì 72024, alle 21:20 in prima serata su Rai1 va in onda in prima tv l’ottava(episodi 15-16) della serie tv Doc –tue3 con Luca Argentero. Vediamo insieme la, mentre qui trovate quante puntate sono.Episodio 15: “Quello che si deve fare” Andrea è alle prese con la malattia di Agnese e una flebile speranza arriva da una notizia dagli Stati Uniti. Nel frattempo, Doc si trova di fronte a un caso complesso, una diagnosi difficile da decifrare. Un terribile compromesso incombe, mentre un paziente proveniente da una RSA sconvolge l’equilibrio dell’ospedale: gli è stato prescritto un medicinale in dosi eccessive. Sotto il peso della malattia: Andrea lotta contro la sofferenza di Agnese e ...