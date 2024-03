DOC | I DATI DI RAIPLAY E I TARGET TRA RICCHI E LAUREATI BLINDANO LUCA ARGENTERO

Leggi tutta la notizia su bubinoblog

(Di giovedì 7 marzo 2024)aveva detto di essere disposto a proseguire Doc per altre stagioni solo alla presenza di trame forti e così sarà. Non si sa ancora nulla sulle future vicissitudini di Andrea Fanti e degli altri dottori e specializzandi del Policlinico Ambrosiano di Milano ma si andrà avanti. Di certo a comandare, più dei desiderata dei protagonisti, sono ascolti e. Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction, ha assicurato che la serie Lux Vide andrà avanti con. I numeri sono clamorosi: oltre 5 milioni di media nella visione live su Rai1, a cui aggiungere lo streaming suche in alcuni episodi sfiora il milione. Neilo share nei giovani supera quello negli adulti, e ci sonochoc tra ie i ...