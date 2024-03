Doc | Greta | Geppi Cucciari o The Conjuring? La tv del 7 marzo

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 7 marzo 2024) Per la prima serata in tv, giovedì 7su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Doc – Nelle tue mani”, con Luca Argentero. Verranno proposti due episodi dal titolo “Quello che si deve fare” e “Liberi”. Nel primo,2011, Andrea è costretto a fare i conti con la malattia di Agnese, ma un’inaspettata notizia dall’America riaccende le speranze. In ospedale il neo-primario viene messo invece in difficoltà da un caso dalla diagnosi difficile, che costringerà qualcuno a un terribile compromesso. Nel secondo, in reparto è arrivato il momento della verità. Mentre Federico affronta il suo ultimo giorno all’Ambrosiano e Martina prende una decisione che lascia di stucco il resto della squadra, Doc deve fare i conti con la verità che Agnese gli ha raccontato e che l’ha costretto a cambiare prospettiva sul suo passato. Su RaiTre alle 21.20 ...