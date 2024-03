Doc 4 si farà? Le anticipazioni sulla quarta stagione

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ci sarà Doc 4? La popolare serie con Luca Argentero va in onda questa sera, 7 marzo 2024, con l’ultima puntata della terza. Una fiction di grande successo, come testimoniano gli ascolti record anche di questi episodi, che superano spesso i cinque milioni di spettatori. Si tratta infatti di una delle serie più amate dal pubblico italiano. Iniziamo col dire che al momento in cui scriviamo Rai Fiction non ha ancora ufficializzato il rinnovo per la. Ma potremmo dire che manca davvero solo l’ufficialità, perché Doc è ormai una delle punte di diamante della tv pubblica. La direttrice Maria Pia Ammirati nei mesi scorsi si è lasciata scappare non solo che la serie tv prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) è di fatto confermata, ma che Luca Argentero continuerà ad essere a capo del cast. Lo stesso attore ...