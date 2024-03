Doc 4 ci sarà

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 7 marzo 2024) Luca Argentero (US Rai) Con gli episodi in onda stasera su Rai 1 giunge al termine la terza stagione di Doc – Nelle Tue Mani, la fiction con protagonista Luca Argentero prodotta da Lux Vide. Tuttavia, si tratta soltanto di un arrivederci, visto che le avventure del dottor Andrea Fanti, primario del Policlinico Ambrosiano di Milano, sono destinate a continuare per un quarto ciclo di puntate. La prima conferma sul rinnovo della fiction è arrivata, lo scorso gennaio, da Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction. In merito al futuro della serie, la donna ha infatti assicurato sulle pagine di FqMagazine: “Doc è un gioiello, è la prima serie italiana adattata da Sony negli Usa, molto attesa. Luca ci deve essere e ci“. Questa settimana, a dire la sua sul prosieguo del medical drama è stato anche lo stesso Argentero, via Tv Sorrisi e Canzoni: “Per tradizione, la ...