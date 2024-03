Doc 3 con Luca Argentero | ecco le anticipazioni dei due episodi finali della terza stagione

Mobilità docenti 2024 : 12 punti al concorso ordinario - non all’abilitazione conseguita grazie all’accorpamento. Le domande di Mobilità del personale docente si possono presentare sino al prossimo 16 marzo e gli interessati si pongono diversi dubbi in merito alla ... (Leggi)

Prima fascia GPS sostegno 2024 - i docenti avranno i punti in più del corso abilitante da 30 CFU solo ad una condizione. Ancora poca attesa per i percorsi abilitanti. Il decreto MUR è in arrivo e questo darà il via ai corsi per ottenere l'abilitazione ... (Leggi)