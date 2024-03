(Di giovedì 7 marzo 2024)disi è dedicato ad un allenamento molto particolare con il pallone,in partitella per Nole.

Per il 36enne Novak Djokovic la semifinale degli Australian Open contro l'azzurro Jannik Sinner "sarà la partita dell'anno". Potrebbe sembrare strano, visto ... (liberoquotidiano)

Djokovic ci sa fare anche con i piedi: gran gol ed esultanza show prima di Indian Wells: Un gioco di prestigio quello di Djokovic che ha “nascosto” il pallone ai componenti dell’altra squadra e ha celebrato tutto in modo molto divertente. Espressione sorpresa, e faccia che era tutta un ...fanpage

Djokovic vuole andar via dopo la prodezza di Dimitrov: prodezze e risate a Indian Wells: Questo perché, pronti via, Dimitrov lo ha lasciato senza parole con un colpo eccezionale. Il bulgaro è uno dei giocatori più in forma del momento e ha messo a segno un prodezza. Dimitrov infatti, ...fanpage

Roddick, i Big 3 e il ruolo di Djokovic: "È l'uomo che ha fatto sciogliere i Beatles": È il Yoko Ono del tennis. È quello che non volevamo. Avevamo la rivalità perfetta: un destro contro un mancino con due stili contrastanti. Poi, all'improvviso, questo cyborg - che gioca però con molta ...tennisworlditalia