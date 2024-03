Djimsiti | «Buona reazione Questa Atalanta poteva vincere contro lo Sporting»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Le parole nel post partita del difensoredell’dopo la partita d’Europa League disputataloAi microfoni ufficiali della Dea, il difensore dell’ha parlato così dopo la partitalo. «Abbiamo sbagliato qualcosa, però penso che la squadra sia scesa bene in campo: si è visto dopo il goal che abbiamo avuto occasioni su occasioni e forse oggi meritavamo un po’ di più. Era importante unadopo le ultime gare. Con un po’ di fortunamo anchegara,una squadra molto forte»

