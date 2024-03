Diversità | Equità e Inclusione | la forza motrice di aziende consapevoli | etiche e responsabili

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 7 marzo 2024) In occasione della Giornata Mondiale contro la Discriminazione e della Giornata del Complimento, vogliamo condividere alcune riflessioni sul valore intrinseco di Diversity, Equity e Inclusion (DE&I) non solo come principi etici, ma come pilastri fondamentali di una strategia aziendale sostenibile e responsabile. Queste occasioni ci offrono l’opportunità di esaminare come le strategie e le pratiche di DE&I possono essere integrate efficacemente nelle nostre organizzazioni, promuovendo un ambiente di lavoro più rispettoso, produttivo e innovativo.: una sorgente di innovazione e creatività Lain azienda va oltre il semplice riconoscimento delle differenze fisiche o culturali; si tratta di valorizzare e sfruttare le diverse prospettive, esperienze e competenze che ogni individuo porta in un gruppo, in una squadra. Sono ormai ...