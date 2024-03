Diventare mamma | i cambiamenti fisici e psicologici e le fasi della maternità

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di giovedì 7 marzo 2024)si dicono tantissime cose, spesso adagiandosi su convinzioni e credenze radicate che poco o nulla hanno a che vedere con la realtà. In mezzo a questa marea di stereotipi, consigli non richiesti, saggezza popolare e approcci scientifici, però, c’è una verità:è un processo trasformativo. Un cambiamento che, però, non è uguale per tutte le persone che lo subiscono, perché non esiste unaunica e universale ma tante esperienze diverse quante sono le persone che hanno figli. Non solo è possibilemadre in modo diverso – naturalmente, grazie a un percorso di PMA, alla gestazione per altri nei Paesi in cui è legale o all’adozione – ma questo passaggio non assume per tutte le stesse caratteristiche, né si accompagna inevitabilmente a ...