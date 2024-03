Diventare mamma | i cambiamenti fisici e psicologici e le fasi della maternità

(Di giovedì 7 marzo 2024)si dicono tantissime cose, spesso adagiandosi su convinzioni e credenze radicate che poco o nulla hanno a che vedere con la realtà. In mezzo a questa marea di stereotipi, consigli non richiesti, saggezza popolare e approcci scientifici, però, c’è una verità:è un processo trasformativo. Un cambiamento che, però, non è uguale per tutte le persone che lo subiscono, perché non esiste unaunica e universale ma tante esperienze diverse quante sono le persone che hanno figli. Non solo è possibilemadre in modo diverso – naturalmente, grazie a un percorso di PMA, alla gestazione per altri nei Paesi in cui è legale o all’adozione – ma questo passaggio non assume per tutte le stesse caratteristiche, né si accompagna inevitabilmente a ...

Buongiorno, purtroppo sono stata operata per un’extrauterina, e mi è stata asportata la tuba sinistra. In queste condizioni potrò mai diventare mamma ? E quanto tempo deve passare dall’operazione per ... (gravidanzaonline)

mamma di 34 anni porta la famiglia in crociera: «Ho speso 50mila euro per un viaggio di 4 mesi: la scelta migliore mai fatta»: Una mamma di 34 anni, proprio per questo motivo, ha speso 50mila euro ed è partita per una crociera di 4 mesi insieme alla neonata di appena un anno e suo marito: 60 giorni in mare, 50 in porto e 30 ...leggo

Neolingua. Esistono “due mamme” Si manipolano le parole, e la realtà scompare: Quando si vuole piegare i fatti a schemi interpretativi che smentiscono la nostra esperienza diretta si manomette sempre il dizionario, alterando i significati. Il caso della "doppia maternità" ...avvenire

Chico Forti: «In Italia andrò in carcere, ma finalmente potrò riabbracciare mia mamma. Meloni e Bocelli, vi dico grazie»: Ha aspettato per anni questo giorno senza perdere la speranza. Chico Forti tornerà in Italia, che da quando è stato arrestato in Florida non l'ha mai dimenticato. Resterà ...leggo