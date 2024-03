Diletta Leotta | l’annuncio che spiazza tutti | è accaduto in diretta

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 7 marzo 2024)i suoi fan: il tutto èintelevisiva VIDEO Come un fulmine a ciel sereno arriva una di quelle notizie che molti non si aspettavano. O forse sì. Protagonista una dei personaggi televisivi italiani più famose ed importanti del nostro Paese: ovviamente ci stiamo riferendo a. La conduttrice televisiva e giornalista di ‘Dazn‘ sta vivendo un periodo magico. La scorsa estate (agosto) ha dato alla luce la sua prima figlia, Aria. Quest’ultima nata dal frutto dell’amore con il calciatore e terzo portiere del Newcastle, Loris Karius.(Ansa Foto) Cityrumors.itIl calciatore è passato alla storia per via di due “papere” decisive ...