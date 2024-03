Diletta Leotta | «A giugno sposerò Loris Karius»

Diletta Leotta si sposerà presto con il fidanzato Loris Karius. A svelarlo in diretta da Antonella Clerici, a poche settimane dall’annuncio della proposta, è ... (news.robadadonne)

Diletta Leotta si sposerà presto con il fidanzato Loris Karius . A svelarlo in diretta da Antonella Clerici, a poche settimane dall’annuncio della proposta, è ... (news.robadadonne)

Diletta Leotta ha annunciato che sposerà Loris Karius a giugno e lo ha fatto con un look in pieno stile primaverile, anticipando così il colore must della ... (fanpage)