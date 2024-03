“Diffamazione” | Vecchioni finisce in procura dopo la querela di La Russa

(Di giovedì 7 marzo 2024) Robertoè stato sentito ieri mattina ina Firenze a seguito di unapersporta da Geromino La, figlio maggiore del presidente del Senato. La notizia è riportata dall'edizione fiorentina di Repubblica, che spiega come il cantautore la scorsa estate aveva raccontato un aneddoto al festival La Gaberiana a Firenze: negli anni Novanta subì un furto in casa di vari oggetti e indumenti durante una festa organizzata dalla figlia minorenne. Nel raccontoha menzionato il nome di battesimo di Geronimo, il quale si è poi rivolto all'avvocato per difendere la sua «onorabilità». Dei furti quella sera ci furono, e venne sporta una denuncia alla polizia. Ma per il giovane La, che era presente alla festa, «non ci fu ...

