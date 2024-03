Dice di essere incinta e la licenziano | E stata discriminata Accolto il ricorso di una 38enne

(Di giovedì 7 marzo 2024) La giudel lavoro del tribunale di Brindisi, Gabriella Puzzovio, ha accertato la "natura discriminatoria» del licenziamento di unaeducatrice di Brindisi, Giorgia Marinò, mandata via da una cooperativa due giorni dopo aver comunicato di. La cooperativa, dopo ildella, ècondannata al risarcimento del danno in favore della lavoratrice per 13mila euro....

La PRRS è una malattia virale che provoca infertilità, problemi riproduttivi, e disturbi respiratori, può essere letale per i cuccioli. Per rendere immuni i ... (fanpage)

Davigo condannato anche in appello per rivelazione di segreto d'ufficio: La corte d’appello di Brescia ha confermato la condanna a un anno e tre mesi nei confronti dell’ex pm Piercamillo Davigo, accusato di rivelazione di segreto d’ufficio per la vicenda dei verbali di Pie ...ilfoglio

1 italiano su 2 Dice “sì” alle App per trovare l’amore: Indagine Unobravo: 1 italiano su 2 Dice "sì" alle App per trovare l'amore e crede che la terapia psicologica sia la chiave per relazioni migliori.corrierenazionale