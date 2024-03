Di Cesare torna a insegnare dopo il post su Balzerani | l’attacco ai giornalisti in aula | «E la libertà di insegnamento?»

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di giovedì 7 marzo 2024) Non accennano a spegnersi le polemiche sulla professoressa Donatella Diil suosu Barbara. La filosofa che insegna a La Sapienza ha cancellato la frase su X in cui diceva che la rivoluzione dell’ex esponente delle Brigate Rosse «è stata anche la mia», salutando «la compagna Luna».aver spiegato di aver scritto quel«per affermare compassione umana rispetto a una persona che scompare», e di averlo poi cancellato perché «mi hanno fatto presente che stava dando adito a fraintendimenti e anche a interpretazioni pretestuose», Disulla questione in seguito a un articolo sul Corriere che la riguarda. Nel pezzo viene raccontato il suo ritorno inla bufera, alla prima ...