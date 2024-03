Denis Dosio ferito al volto in Grecia | assolto il 27enne che lanciò il bicchiere | “A Mykonos usano solo quelli di plastica”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ilaccusato di averè statodalla gup Anna De Simone “per non aver commesso il fatto“. I fatti risalgono all’estate del 2019 quando, durante una serata al “Tropicana”, il ragazzo barese aveva lanciato contro l’influencer un, provocandogli una ferita aldi circa 6 centimetri. L’avvocato dell’imputato, Andrea Melpignano, chiedendo il proscioglimento del proprio assistito, ha spiegato l’impossibilità che illanciato fosse di vetro, dato che “anche inè prevista per legge la somministrazione di bevande al pubblicoin bicchieri di”, viene riportato. In aggiunta, la difesa ha dimostrato come nel video della presunta aggressione ...

