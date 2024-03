«Decoro Saione | incuria via Bellotti»

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) Arezzo, 7 marzo 2024 – Continua il Viaggio dell’Osservatorio DEMOS attraverso la città di Arezzo, luoghi e aree urbane, sviluppo e cura dei quartieri della città cara a Giorgio Vasari. Continua la campagna d’opinione dei cattolici democratici di DEMOS per la Bell’Arezzo, la cura e la bellezza, il pungolo e la prospettiva, l’arte e il. L’Osservatorio della Rosa bianca, questa volta, mette sotto la lente d’ingrandimento, una porzione di territorio di confine trae Giotto, due quartieri cari all’attenzione di DEMOS. “Terra di confine dopo il sottopasso di via Trasimeno, a lato dei binari della ferrovia. È terra abbandonata, piena di transenne, talune abbattute, la rete arancione sbrindellata, squarciata, lo sporco è sovrano, pezzi di cemento a far da penosa corona e lì svetta il palo con la bella scritta via michele ...