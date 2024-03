De Rossi | «Non bastano solo l’esperienza o il blasone della squadra per passare il turno»

(Di giovedì 7 marzo 2024) Daniele De, allenatoreRoma, ha parlato a Sky nel pre-partita. La suasfiderà il Brighton all’Olimpico per il match di andata degli ottavi di finale di Europa League. Sulla formazione scelta «Ho scelto una formazione-tipo, che stiamo usando ultimamente, cercando di cambiare il meno possibile perché ci stiamo trovando bene». De: «Non bastaper vincere» Questaha una buona tendenza negli scontri diretti «Vediamo, faremo una partita intensa e di testa. Potrebbe essere un valore aggiunto aver giocato questo tipo di partite. Non bastao ilperil. Loro ...

De Rossi: “Pochi cambi perché stiamo facendo bene. Non basta il blasone per passare”: Dietro a quel “non te lo dico”, rivolto in conferenza stampa al collega di Rai Sport che aveva provato a intuire lo schieramento difensivo che la Roma avrebbe adottato contro il Brighton, c’è tutta la ...informazione

Casey Stoner, i motivi del suo prematuro ritiro: c’è un vero dramma dietro la sua scelta: Casey Stoner, è stato tra i rider più vincenti dell’era moderna. Si è ritirato a soli 27 anni, lasciando tutti i fan a bocca aperta.motomondiale

Roma-Brighton, De Rossi: "L'esperienza può essere un valore aggiunto": Daniele De Rossi ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti ... Se faremo una partita intensa, fisica e di testa può essere un valore aggiunto. Ma non bastano l'esperienza e il blasone della ...ilromanista.eu