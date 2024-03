De Martino-Belen | Antonella Fiordelisi e la verità sul presunto flirt col conduttore

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 7 marzo 2024) A distanza di due anni dal gossip sultra la ex vipponae Stefano Dequando lui stava conRodriguez, laha svelato cosa è successo (se qualcosa è successa tra i due)torna a parlare deltra lei e Desvelando la suasul gossip che li ha visti protagonisti. Lo fa attraverso le pagine del settimanale Chi. La ex vippona è stata tra le protagoniste dell’edizione numero sette del Grande Fratello: seguitissima al reality per la storia con Edoardo Donnamaria e fuori dopo per ilavuto con Stefano de ...