De Laurentiis | «Lo stadio a Bagnoli dovrebbe essere pronto tra 30 mesi» sarà senza curve

Il presidente del Calcio Napoli al Tgr Campania: "Non rifarò lo Stadio Maradona, ma ne costruirò uno nuovo a Bagnoli". Ma il Comune non sa niente.Continua a ... (fanpage)

De Laurentiis: "stadio a Bagnoli, sarà bellissimo. Inaugurazione nel luglio 2027. Restyling Maradona impossibile": Aurelio De Laurentiis ha annunciato che costruirà il nuovo stadio del Napoli a Bagnoli: "Prego anche il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi di coadiuvare questa mia idea". "Non rifarò l'impianto di ...areanapoli

ADL, Non rifarò il Maradona, farò uno stadio nuovo: Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, si è lasciato andare ad un clamoroso annuncio al microfono della Rai in merito al Diego Armando Maradona e in generale su tutta la questione stadio: "Non ...firenzeviola

Calzona: "Il mio esordio al Maradona è stato diverso dal solito, sento la responsabilità di rappresentare una Regione! Quando mi ha chiamato De Laurentiis...": Francesco Calzona, allenatore del Napoli, ha rilasciato una intervista ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Ecco un breve stralcio in attesa della intervista completa: Dov’eri quando ti ha chiam ...msn