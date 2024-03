De Laurentiis | «Stadio a Bagnoli | inaugurazione a luglio 2027 con una festa degna di Hollywood»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Aurelio Deha annunciato ai microfoni di Tgr Campania e Sky Sport di voler costruire un nuovo, e ha già dato un termine di scadenza, quando vedremo l’della nuova struttura che avrà sede a. «Marzo 2024…diciamo che potremmo fare nella prima partita amichevole per iniziare il ritiro di quell’estate là. Quindi diciamo il 15, faremo una grandepirotecnicamente straordinaria, porteremo tutti allovia mare, saremo in 60.000 e sarà un’di». De: «Voglio essere un esempio per l’Italia» Il dialogo istituzionale a che punto è? «Qui di mezzo c’è lo Stato, non c’è solo ...