De Laurentiis oggi era a Castel Volturno | svelato il motivo – SKY

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il patron azzurro, Aurelio De, era quest’: Sky haildella sua presenza all’ SSCN Konami Training Center. La presenza adi Aurelio Dein questa stagione è stata sicuramente superiore alle aspettative. Il patron azzurro, infatti, per diverso tempo ha vissuto nei pressi del centro sportivo posticipando anche altri discorsi lavorativi. In questa stagione, infatti, il Napoli è stata l’assoluta priorità del presidente azzurro. Questo, ovviamente, non era in programma, ma i risultati negativi della squadra hanno costretto il numero uno del Napoli a questa scelta. In particolare, nel corso della gestione Garcìa, Deha fatto sentire ...