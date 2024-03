Dc | mondo cattolico a raccolta sabato a Roma per ‘politica civiltà e amore’

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 7 marzo 2024), 7 mar. (Adnkronos) –9 marzo, nel Convento della Basilica di San Lorenzo al Verano, dove riposano le spoglie del grande statista Alcide De Gasperi, si incontreranno personalità delper lanciare all?Europa programmi didell?amore contro la cultura dell?odio e della violenza estrema. Cristiani in politica per una politica di buon senso, partendo dall?Europa, fondando su principi cristiani, impegnandosi a contribuire alla rinascita della Democrazia Cristiana, ispirandosi alla figura di De Gasperi. Alle ore 10, sono previsti i saluti iniziali e introduzione ai lavori di Giuseppe Rotunno, presidente del Comitato per unadell?Amore, di Padre Fabrizio Carli della Basilica di S. Lorenzo, di Mons. Gianni Fusco, assistente spirituale network C. L. ...