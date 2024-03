DAZN amplia offerta con le fasi finali del Campionato A1Padel

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 7 marzo 2024)la suamultisport arricchendola con il. La piattaforma di live streaming e intrattenimento sportivo presente in 200 mercati ha stretto un accordo conche permetterà agli appassionati di padel in Italia, Spagna e Portogallo di godersi in esclusiva solo suledei tornei più adrenalinici del2024.Una nuova stagione, quella di, che accoglierà grandi promesse come Juan "Coquito" Zamora, Aimar Goñi e Alvaro Sola. Susi parte oggi con le emozioni del torneo Puebla Padel Open che si svolge in Messico e che continuerà fino al 10 marzo con l’attesissima Finale in programma per le ore 18.00.Con l’ingresso del ...