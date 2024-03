Davigo da Mani pulite a mani punite | l’ex pm condannato in appello a 15 mesi per il caso Amara

(Di giovedì 7 marzo 2024) Piercamillo, uno dei magistrati simbolo dipm ed ex consigliere del Csm, è statoanche ina 15di reclusione dalla Corte didi Brescia.pm era accusato di rivelazione del segreto d’ufficio in merito alla vicenda dei verbali di Pierosu una presunta Loggia Ungheria. I giudici della Corte d’di Brescia ha quindi confermato la stessa pena stabilita nel giugno scorso al termine del processo di primo grado per rivelazione del segreto d’ufficio., ora in pensione, era presente in aula al momento della lettura del verdetto in cui è statoè ...

