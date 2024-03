Davigo condannato in appello ad un anno e 3 mesi | rivelazioni del segreto d' ufficio nel caso Amara-Loggia Ungheria

(Di giovedì 7 marzo 2024) La Corte d'di Brescia ha confermato la condanna di primo grado a une 3, con pena sospesa, a Piercamilloex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm. L'imputazione nasce per la rivelazione deld'legata alla vicenda dei verbali di Pierosu una presunt

È stata confermata oggi in appello a Brescia la condanna all’ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm Piercamillo Davigo . Il tribunale bresciano ha ... (panorama)

La Corte d’ appello di Brescia ha confermato in secondo grado la condanna a un anno e tre mesi di reclusione nei confronti del magistrato Piercamillo Davigo : i ... (tpi)

L'ex pm di Mani Pulite ed ex consigliere del Csm, Piercamillo Davigo , è stato condannato a un anno e 3 mesi dalla Corte d'Appello di Brescia . Il magistrato, ... (tg24.sky)

Loggia Ungheria, Davigo condannato anche in appello per rivelazione di segreto d’ufficio: La Corte d’Appello di Brescia ha confermato in secondo grado la condanna a un anno e tre mesi di reclusione nei confronti del magistrato Piercamillo Davigo: i giudici lo ritengono colpevole di ...tpi

Brescia, Loggia Ungheria: Corte d'Appello conferma condanna per Davigo: E' stato condannato a 1 anno e 3 mesi. E' stata confermata, dalla Corte d'Appello di Brescia, la condanna a Piercamillo Davigo, in merito alla vicenda della diffusione dei verbali segreti sulla Loggia ...primapaginanews

Davigo, condanna confermata in Appello per il caso Amara: Il magistrato accusato di rivelazione del segreto d’ufficio. Il legale: “Resto convinto della sua innocenza. Ricorreremo in Cassazione” ...quotidiano