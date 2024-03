Davigo condannato a un anno e 3 mesi

(Di giovedì 7 marzo 2024) 14.00 L'ex PM dell'inchiesta "Mani pulite" ed ex consigliere del CSM, Piercamillo, è statoa une 3di reclusione dalla Corte d'appello di Brescia. Il magistrato, in pensione dal 2020, era accusato di rivelazione di segreto d'ufficio in relazione ai verbali di Pietro Amara su una presunta "Loggia Ungheria". Secondo l'accusaavrebbe divulgato a una dozzina di persone le "notizie riservate" con i verbali dell'ex dirigente dell'Eni Amara per mezzo di una pen drive.

Verbali di Amara, legale di parte civile: Davigo è reo confesso: Secondo il legale, con la sentenza di secondo grado "è stata anche confermato che Davigo ha agito al fine di screditare Ardita in un momento delicato della vita del Csm e in un momento in cui Ardita ...libero