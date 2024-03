Dava indennità per evadere Azienda sborsa 250mila euro

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ha camuffato i contributi dei lavoratori: una società valtellinese che opera nella logistica dovrà pagare una maximulta. La Guardia di Finanza ha accertato l’attività irregolare in materia di lavoro in Alta Valle. Al termine degli accertamenti ha quantificato omessi versamenti per circa 200.000. L’indagine è stata svolta in collaborazione con la direzione provinciale del lavoro. "L’attività svolta dai militari della Compagnia di Tirano ha messo in luce una gestione dei lavoratori irregolare e scorretta – dicono dalla Guardia di Finanza di Sondrio – in quanto la società, al fine di evitare il pagamento di contributi e di ritenute dovuti in relazione all’orario di lavoro effettivamente svolto, provvedeva a corrispondere ai dipendentiper trasferte mai effettuate così come rimborsi spese non giustificati, in quanto proventi non tassabili in ...