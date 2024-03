Das Signal – Segreti dallo spazio | la recensione | una serie sci-fi dal grande cuore

(Di giovedì 7 marzo 2024) La: Das, 2024. Creata da: Florian David Fitz. Cast: Florian David Fitz, Peri Baumeister, Yuna Bennett Genere: Drammatica, Fantascienza, Thriller. Durata: 1 ora circa/4 episodi. Dove l’abbiamo visto: in anteprima su Netflix. Trama: Quando un’astronauta scompare misteriosamente dopo la fine di una missione, il marito e la figlia si mettono alla disperata ricerca di risposte. Ma ciò che scopriranno metterà in pericolo la loro vita e quella dell’intero pianeta. Qualcosa o qualcuno si prepara ad atterrare sul pianeta terra ma nessuno sembra sapere di cosa si tratti e, soprattutto, quali siano le sue intenzioni. Quel che è certo, invece, è che la nuova minitedesca Das...

