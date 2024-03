Danni da reazioni avverse al vaccino Covid | indennizzi dello Stato nel decreto sostegni | 50 mln per il 2022 e 100 per il 2023

Gravina: "Contro di me solo falsità, ora voglio i nomi dei mandanti": Colpendo e attaccando me sul piano della credibilità si mette in difficoltà il nostro sistema. Qualcuno da un po' di tempo cerca di minarne la stabilità, crede di poter arrecare danno e l'arreca, ma ...gazzetta

Fusione nucleare e intelligenza artificiale per un’energia pulita. Ma l’obiettivo è più lontano di quanto dicano: La fornitura mondiale di trizio non è sufficiente a coprire il fabbisogno delle future centrali elettriche. Ma a nessuno sembra interessare.money

Mogliano Veneto. Petardi fatti esplodere nei cestini e pallonate alle telecamere, i baby vandali si scusano: «Per noi era un gioco»: MOGLIANO VENETO - Si sono pentiti e hanno chiesto scusa alcuni dei 13 baby vandali denunciati nei giorni scorsi a Mogliano. I genitori, convocati in comando, dovranno risarcire i Danni e ...ilgazzettino