Daniele Capuana | chi è il corteggiatore di Ida Platano a Uomini e Donne | muscoli e fisico scolpito

(Di giovedì 7 marzo 2024), Idarapita dal suo nuovo: età, carriera, vita privata e tutte le curiosità. Una nuova modalità per trovare l’anima gemella, conoscere i suoi corteggiatori in modo graduale, senza rischiare di fare il passo più lungo della gamba. Dopo anni di permanenza nel parterre del trono Over, Idaha deciso di rimettersi in gioco ain un ruolo del tutto inedito. Da dama degli over, l’hairstylist bresciana è diventata la nuova tronista della trasmissione di Maria De Filippi e già da alcuni mesi è alle prese con diverse frequentazioni., chi è il nuovo– credits Mediaset ...