Dall’Oriente misterioso con molta confusione

(Di giovedì 7 marzo 2024) A Pechino, nei primi giorni della settimana in corso, si è tenuto l’annuale incontro dei rappresentanti dello stato/partito, il Congresso Nazionale del Popolo, presieduto dal leader Li Qiang. Gli argomenti oggetto di discussione sono stati concentrati sullo stato della “Democrazia con caratteristiche socialiste cinesi”, questa la denominazione ufficiale dell’ evento. Sarà una forma di deformazione, ma quell’ espressione, sarà per la stessa quantità di vuoto contenuto, riporta alla mente l’ “operazione militare speciale” che ha la stessa matrice ideologica.Tutto si è svolto come per le riunioni dello stesso genere tenute prima della comparsa delle recenti sciagure nel mondo. Anche se il rituale è stato pressochè simile, si è sentito il peso lasciato da varie edizioni della pandemia e, come se non bastasse, quello ancora gravante delle guerre tutt’ora in corso. Ciò che ha richiamato di ...