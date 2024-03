Dall’Olio e Angelotti per sognare

(Di giovedì 7 marzo 2024) Finale di mercato col botto e da protagonista per la compagine modenese di baseball. Con gli arrivi in casacca gialloblu del lanciatore Francesco Dall’ Olio e dell’esterno Saul, si spera che la prossima stagione sia davvero quella della rinascita per il team Modena. Dall’ Olio, nel ruolo di lanciatore vanta esperienze con la Fortitudo Bologna e arriva dal Castenaso Bologna, mentre l’esternoex Modena baseball, arriva dal Reggio Emilia di serie A. "Siamo pronti per la nuova avventura per una vera propria ‘scommessa’ – dichiara il presidente Claudio Campioli – a conferma del progetto biennale accompagnato da una vera rivoluzione con nove nuovi giocatori proiettati verso un nuovo futuro". Il team vanta un’età media – la piu bassa di tutta la serie A - di 25,7 anni, contro la passata stagione di un Modena protagonista dei play off ...

