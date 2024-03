Dal terrorismo all'Icmesa. La storia recente sui banchi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 7 marzo 2024) Ladell’antica Roma, ma non solo. Alla scuola media Bonatti si studia anche ladei giorni nostri, per arrivare a parlare di legalità. È questo il filo rosso del lavoro che le professoresse Claudia Sangalli e Annalisa De Stefano hanno portato avanti con i ragazzi di 2° D e poi con le terze, per preparare la visita del procuratore europeo di Torino Adriano Scudieri che ieri ha spiegato gli episodi collaterali del disastro dell’Icmesa e poi il fenomeno mafioso e le sue declinazioni in Brianza. La professoressa Sangalli ha affrontato con i ragazzi in classe i temi del, la strage di Piazza Fontana e di Piazza Della Loggia, l’attentato del treno Italicus, la strage alla stazione di Bologna, il rapimento di Aldo Moro e l’attentato a Paolo Paoletti. L’intervento di Scudieri si è inserito in un percorso di educazione ...