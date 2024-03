Dal Covid al clima | la paura come dispositivo politico

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 7 marzo 2024) L’uomo di oggi, rispetto ai primi uomini che abitarono la terra, si illude, attraverso il dominio di campi del sapere sempre più vasti, di controllare i propri demoni interiori – di vivere libero dalla. Il patto sociale Forse perché ha in mente l’arcaico stato di asocialità che caratterizzava le società primitive, stato in cui laregnava allo stato puro, non avendo ancora stipulato quel patto sociale che viene posto, in termini metaforici, alla base del vivere civile,inizio della vita regolata della cittadinanza. Quale elemento costitutivo del patto sociale, la storia del pensieroha sempre messo in rilievo un particolare rapporto negoziale: l’uomo cede l’originario diritto su tutto (diritto che sfocia nell’arbitrio totale, nella guerra di tutti contro tutti) e in cambio ottiene, ...