Dal campo. Zurkowski scalpita. Caputo ci sarà. Il recupero di Grassi è ancora in salita

(Di giovedì 7 marzo 2024) Il giorno cerchiato sul calendario è quello di domenica prossima 10 marzo, ore 15, data in cui andrà in scena la gara tra Milan ed Empoli, valida per la 28esima giornata di Serie A.la prima di tre partite molto complicate per gli azzurri che affronteranno tre delle prime quattro forze del campionato: Milan, Bologna e Inter. La buona notizia è che Davide Nicola potrà contare sull’apporto di Francescoche da questa settimana è tornato regolarmente ad allenarsi con i compagni e contro il Milanconvocato. Così come(nella foto) ed Ebuehi, entrambi ristabiliti con il primo pronto a tornare a occupare un posto da titolare sulla trequarti. Continua invece a lavorare a parte Alberto, che deverecuperare dal problema agli addominali accusato nel derby ...