Dacia continua a crescere anche a febbraio

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 7 marzo 2024) ROMA (ITALPRESS) – Con la chiusura del mese diconsegna in appena 2 mesi quasi 20 mila veicoli in Italia (19.863 unità), con una crescita del 17,6% nel mercato totale rispetto al 2023. Un volume che fala quota di mercato al 6,1%. E’ ancora il brand automobilistico più scelto dai clienti privati in Italia. Nel mercato dei clienti privati, a2024 cresce del 15% in volumi rispetto al 2023 che, visto da inizio anno, significa un +20% rispetto allo scorso anno ed una quota nel mercato privati di oltre il 10,5%, guadagnando mezzo punto rispetto ad analogo periodo del 2023. Per ciò che riguarda il mondo del Gpl, questa alimentazione è sempre più apprezzata dai clienti, tanto che da inizio 2024 3su 4 vendute a privati adottano questa ...