Da Prato all’Olimpo del rap | Così collaboro con Kanye West

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 7 marzo 2024) La svolta è arrivata in un caldo pomeriggio di fine luglio. La svolta vera, quella che in meno di 48 ore ti proietta nell’Olimpo della musica a soli 26 anni. Arturo Fratini, pratese, in arte Lester Nowhere, è giovane con una passione innata e un talento vero per la musica. Lui è un beatmaker, un costruttore di parti ritmiche con al proprio attivo 50 milioni di ascolti su Spotify. Fare della musica un mestiere però non è cosa banale e gli ascolti non bastano. Il suo idolo, lui che è stato avviato alla musica dal padre quando era ancora bambino, si chiama, il discusso e famosissimo rapper che vanta oltre 21 milioni di album venduti. "Ricevo un messaggio da un amico in cui mi dice cheè a". Il primo pensiero è che non sia vero, poi il web certifica che è davvero in città. "È il mio idolo, mi ...