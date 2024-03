Da Miriam Leone a Elodie e Annalisa Le nostre 100 donne di successo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) È un mondo "colorato di rosa"quello in cui abitiamo, dove sempre più esponenti del sesso femminile occupano ruoli apicali in ogni contesto della società. Alle porte della Giornata Internazionale della Donna, celebrata ogni 8 marzo, torna d'attualità l'elenco - stilato da Forbes - delle cento professioniste di maggiornel nostro Paese. Ampio spazio è dedicato a presidentesse, manager, dirigenti e consigliere d'amministrazione di importanti imprese e multinazionali, basti pensare alla head of sustainability office di Jaguar Land Rover Rossella Cardone, impegnata nell'ambizioso progetto di eliminazione delle emissioni di anidride carbonica su tutta la filiera produttiva nei prossimi anni, o alla executive di Gucci Antonella Centra o, ancora, alla Ceo di Vodafone Group Margherita Della Valle. Ma la nota rivista non "dimentica" cantanti e attrici apprezzate non ...