“Da Meloni & C solo promesse Ma gli abruzzesi non sono tonti” Parla il candidato governatore | Luciano D’Amico | “Non si risolvono i problemi senza ascoltare le persone”

(Di giovedì 7 marzo 2024) Iluscente dell’Abruzzodel centrodestra per il bis alla guida della Regione, Marco Marsilio, ha voluto sul palco di Pescara martedì i leader nazionali delle destre. Professoredel centrosinistra, lei ha deciso invece una chiusura tutta abruzzese così come Alessandra Todde in Sardegna che sarà con lei sul palco venerdì. Perché questa scelta?“Perché noi ci candidiamo a governare la Regione Abruzzo e l’Abruzzo deve essere al centro, sempre. Alessandra Todde è una graditissima ospite, con lei condividiamo un metodo, che è quello dii cittadini e creare un programma volto a risolvere ireali della gente. In questi mesi abbiamo ascoltato tantiche ci hanno rappresentato una realtà ...