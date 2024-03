DA FINANCIAL MANAGER A SPIRITUAL COACH | SONO RINATA E VOGLIO INSEGNARLO AL MONDO

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 marzo 2024) Una storia che parla di coraggio e determinazione. Il suo sembrava un destino già definito. Una laurea in Economia, una carriera brillante in Ernst&Young e uno stipendio di tutto rispetto. Ma a causa dell'insoddisfazione nel lavoro e a traumi legati al passato, Ellis De Bona ha mollato tutto per ricercare la felicità, trasferendosi in Australia. Grazie a un percorsoe ha guarito i traumi e blocchi emotivi che le impedivano di vivere il suo vero potenziale. Oggi, grazie alla piattaforma online “Anima Ribelle Academy”, insegna ad altre donne a diventare realmente se stesse. Questa è una storia che parla di coraggio e determinazione. Nata e cresciuta in Italia, Ellis De Bona ha cambiato la sua vita trasferendosi in Australia 10 anni fa. Eppure, il suo, sembrava un destino già definito. Una laurea in Economia, una carriera brillante in Ernst&Young fra ...