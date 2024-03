(Di giovedì 7 marzo 2024) Le norme dell’Unione Europea pensate per aumentare la concorrenza e limitare il potere di Big Tech entrano in vigore il 7 marzo, ma per gli utenti orientarsi tra i tantimenti potrebbe essere complicato

I portafogli elettronici hanno rivoluzionato il sistema di pagamento nel settore e-commerce e lo stanno facendo anche nel mondo del gioco d’azzardo online in ... (youreduaction)

contro Epic Games Google ha perso dove Apple ha vinto. Perché tutto questo se, nella sostanza, la ragione per cui Epic ha fatto causa a Apple prime e a Google ... (giornalettismo)

thLONDON, Jan. 16, 2024 /PRNewswire/ -- Apple has achieved exceptional Brand value growth this year, increasing by USD219billion (74%) to USD517 billion, ... (sbircialanotizia)

Google Maps "introvabile" Colpa del nuovo regolamento europeo: ecco perché e quali altri servizi sono coinvolti: Importanti novità in casa Google e non solo: da oggi (6 marzo) sono entrati pienamente in vigore tutti gli obblighi da rispettare da parte delle piattaforme gatekeeper secondo ...ilmattino

Da Apple a Google, da WhatsApp a Chrome: cosa cambia con il Digital Markets Act: Le norme dell’Unione Europea pensate per aumentare la concorrenza e limitare il potere di Big Tech entrano in vigore il 7 marzo, ma per gli utenti ...laprovinciapavese.gelocal

Pocast DiClassica, il racconto di musiciste e compositrici degli ultimi due secoli per Pesaro 2024: Dall’8 marzo al 2 aprile, ogni venerdì e martedì verrà lanciata una nuova puntata disponibile gratuitamente sulle piattaforme Spotify, Apple music, Google music, Amazon music e altre in via di ...corriereadriatico