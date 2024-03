Cronache di spogliatoio | «Calzona ha raccontato che Kvara era introverso | poi hanno cominciato a scherzare»

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 7 marzo 2024) Emanuele Corazzi, giornalista e direttore didihaa radio Marte alcuni spoiler della lunga intervista all’allenatore del Napoli Francescosul suo rapporto con Khvichatskhelia «Le dichiarazioni diverranno rilasciate gradualmente via social: pubblicheremo un video al giorno fino a domenica, poi lunedì le diffonderemo in forma integrale su Youtube» Il rapporto con«Vi faccio uno spoiler. Ero curioso di capire il rapporto dicontskhelia, un giocatore che non aveva mai allenato prima. Tutti ne parlano molto bene, è rispettato anche fuori dal campo, so che è molto attento alla fidanzata… Di, il mister ha detto che all’inizio, quando l’ha ...